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Індія купуватиме російську нафту, незважаючи на погрози Трампа – NYT

Володимир Тунік-Фриз — 2 серпня, 13:12
Індія купуватиме російську нафту, незважаючи на погрози Трампа – NYT
Фото: Getty Images

Індійські чиновники заявили, що продовжуватимуть купувати дешеву нафту в Росії, незважаючи на погрози покарання з боку президента Трампа.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела.

Два високопоставлені індійські чиновники заявили, що в політиці змін не відбулося. Один із чиновників сказав, що уряд не давав нафтовим компаніям жодних вказівок щодо скорочення імпорту з Росії.

На прес-конференції днем раніше Рандхір Джайсвал, речник міністерства закордонних справ Індії, відмовився безпосередньо коментувати погрозу Трампа. Але він натякнув, що політика щодо Росії не зміниться.

"Наші двосторонні відносини з різними країнами ґрунтуються на власних заслугах і не повинні розглядатися крізь призму третьої країни. Індія і Росія мають стабільне і перевірене часом партнерство", – сказав Джайсвал.

Деякі аналітики вважають, що увага Трампа до закупівель Індією російської нафти може бути переговорною тактикою, оскільки Індія та США намагаються завершити перші етапи укладення двосторонньої торговельної угоди.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження 25% мита на торгівлю з Індією згадавши, що ця країна купує російську нафту і зброю.

Індія впевнена, що зможе задовольнити свої потреби в нафті завдяки альтернативним джерелам, якщо поставок із Росії торкнуться вторинні санкції.

Танкери, які потрапили під санкції США, почали з’являтися в складному ланцюжку морських поставок, що перевозить російську нафту до Індії, яка наразі фіксує рекордний рівень імпорту цієї нафти.

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Індія купуватиме російську нафту, незважаючи на погрози Трампа – NYT
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