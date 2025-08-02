Индия будет покупать российскую нефть, несмотря на угрозы Трампа - NYT

Индийские чиновники заявили, что будут продолжать покупать дешевую нефть у России, несмотря на угрозы наказания со стороны президента Трампа.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Два высокопоставленных индийских чиновника заявили, что в политике изменений не произошло. Один из чиновников сказал, что правительство не давало нефтяным компаниям никаких указаний по сокращению импорта из России.

На пресс-конференции днем ранее Рандхир Джайсвал, представитель министерства иностранных дел Индии, отказался напрямую комментировать угрозу Трампа. Но он намекнул, что политика в отношении России не изменится.

"Наши двусторонние отношения с различными странами основываются на собственных заслугах и не должны рассматриваться сквозь призму третьей страны. Индия и Россия имеют стабильное и проверенное временем партнерство", - сказал Джайсвал.

Некоторые аналитики считают, что внимание Трампа к закупкам Индией российской нефти может быть переговорной тактикой, поскольку Индия и США пытаются завершить первые этапы заключения двустороннего торгового соглашения.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлины на торговлю с Индией вспомнив, что эта страна покупает российскую нефть и оружие.

Индия уверена, что сможет удовлетворить свои потребности в нефти благодаря альтернативным источникам, если поставок из России коснутся вторичные санкции.

Танкеры, попавшие под санкции США, начали появляться в сложной цепочке морских поставок, перевозящей российскую нефть в Индию, которая сейчас фиксирует рекордный уровень импорта этой нефти.