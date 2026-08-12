США та хусити атакували судна біля двох ключових нафтових маршрутів

Хусити атакували судно у Червоному морі, внаслідок чого загинуло четверо членів екіпажу та двоє рятувальників.

Про це пише Reuters із посиланням на владу Ємену.

Серед загиблих членів екіпажу троє громадян Пакистану та один громадянин Індонезії. Двоє єменських рятувальників загинули після того, як хусити повторно атакували судно вже після прибуття допомоги. Ще десятеро людей дістали поранення.

Якщо відповідальність хуситів остаточно підтвердиться, це будуть перші загиблі внаслідок ударів угруповання по судноплавству від початку війни США та Ізраїлю з Іраном.

Хусити заявили, що атакували саудівське судно з військовим обладнанням, але не назвали його. Водночас Tihamah належить єгипетському власнику, а Саудівська Аравія не прокоментувала заяву угруповання.

Того ж дня американські військові випустили дві ракети Hellfire по контейнеровозу Vela Nova під прапором Панами, який прямував до іранського порту. За версією Центрального командування США, судно проігнорувало попередження і намагалося прорвати морську блокаду Ірану.

На тлі атак Іран заявив, що не відкриє Ормузьку протоку, доки США не погодяться розморозити іранські активи та виконати інші умови Тегерана. Після цього Brent подорожчала на 1,4% — до $88,91 за барель, а WTI на 1,3% — до $83,20.

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Нагадаємо:

20 липня хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії.

На початку серпня рух через Баб-ель-Мандебську протоку скоротився до одного судна на добу.