Квартальний збиток Trump Media зріс у 10 разів за рік

Компанія Trump Media & Technology Group заснована президентом США Дональдом Трампом і відома своєю платформою Truth Social, повідомила про збільшення збитку у другому кварталі, що значною мірою пов'язано з нереалізованими збитками від криптовалютних активів.

Про це повідомляє Reuters.

У своєму повідомленні компанія зазначила, що чистий збиток за другий квартал зріс до 238,1 млн доларів з приблизно 20 млн доларів роком раніше.

Цифрові активи, зокрема криптовалюти, опинилися під тиском у квітні-червні, оскільки інвестори уникали ризикованих активів на тлі невизначеності щодо процентних ставок у США, геополітичної напруженості та постійного відтоку коштів з криптовалютних інвестиційних продуктів.

Ці результати з'явилися на тлі того, як Trump Media прагне отримати нові доходи від Truth API — ліцензованого каналу даних, який надасть банкам і торговим компаніям "найшвидший" доступ до публікацій із впливових акаунтів у Truth Social, таких як акаунт президента Дональда Трампа, чиї дописи часто впливають на світові ринки.

Як повідомляють Reuters та інші ЗМІ, Trump Media розглядала можливість стягувати плату за продукт Truth API у розмірі до 100 000 доларів на місяць.

У понеділок компанія повідомила, що підписала понад 10 угод з клієнтами щодо каналу, запущеного 1 серпня, додавши, що продовжує залучати нових партнерів.

"Наш новий продукт Truth API вже приносить дохід: на сьогодні підписано понад десять угод з клієнтами", — зазначив у заяві тимчасовий генеральний директор компанії Кевін МакГурн.

У кварталі, що закінчився в червні, компанія зафіксувала дохід у розмірі 1,7 млн доларів, порівняно з 0,9 млн доларів за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп запустив платну підписку у своїй соцмережі Truth Social та пропонує ранній доступ до своїх публікацій, серед яких можуть бути ринкові інсайди.