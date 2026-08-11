Нафта відреагувала на нові вимоги Трампа від Ірану

Ціни на нафту зросли після нових вимог Трампа до Ірану

Станом на 10:25 за Києвом ціна на нафту марки Brent зросла на 1,77% до попереднього дня і становила 89,3 дол. за барель, а WTI – на 2% та становила 83,77 дол. за барель.

Про це свідчать дані Trading Economics.

Це найвищий рівень цін на нафту за останній тиждень.

Як пише Guardian, Президент США Дональд Трамп у понеділок відповів власними вимогами на умови Ірану щодо мирної угоди, закликаючи Іран виплатити компенсацію загиблим у війнах, нападах та протестах.

"Ми збираємося попросити грошей за шкоду, яку вони завдали протягом 50 років. Тож, якщо є збитки, які потрібно відшкодувати, я вважаю, що Іран повинен їх відшкодувати", – сказав Трамп.

Ця риторична ескалація, ймовірно, ускладнить зусилля щодо відновлення роботи Ормузької протоки.

Нагадаємо:

Видобуток нафти в країнах ОПЕК продовжив зростати, оскільки країни-члени з регіону Перської затоки відновили постачання, які були припинені через війну з Іраном та фактичне закриття Ормузької протоки.

Пропонована угода між Іраном та Оманом про контроль над Ормузькою протокою, покликана наблизити кінець війни на Близькому Сході, фактично надасть Ірану повний контроль над суднами, що входять у Перську затоку.