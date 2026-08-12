Відновлення руху через Ормуз не поверне одразу весь нафтовидобуток Близького Сходу

Близько 600 тис. барелів нафти на добу на Близькому Сході залишатимуться недоступними до кінця 2027 року навіть після відновлення світової торгівлі до довоєнного рівня.

Про це пише Reuters.

У липні через атаки на енергетичну інфраструктуру та обмежене судноплавство Ормузькою протокою країни регіону зупинили близько 5,5 млн барелів видобутку на добу. Це становить понад 5% світового споживання.

EIA очікує, що рух через Ормузьку протоку залишатиметься суттєво обмеженим протягом серпня, а з вересня перевезення почнуть поступово відновлюватися.

Більшість видобутку та торговельних потоків мають повернутися до довоєнних рівнів на початку 2027 року. Водночас частина виробників у Перській затоці не зможе повністю відновити роботу до завершення прогнозного періоду.

Прогноз світового видобутку нафти у 2026 році знижено приблизно на 1% – до 100,8 млн барелів на добу.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зростають третій день поспіль після нових атак на судна та відмови Ірану відкрити Ормузьку протоку без поступок США.