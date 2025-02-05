Трамп не поспішає домовлятися з Китаєм для уникнення торгової війни
Президент США Дональд Трамп заявив, що не поспішає розмовляти з головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб спробувати залагодити нову торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.
Про це повідомляє агентство Reuters.
У відповідь на 10% мита США, Китай ввів цільові мита на американський імпорт і попередив кілька компаній, зокрема Google, про можливі санкції. Однак ця реакція була виваженою.
"Це нормально", — сказав Трамп у Білому домі, коментуючи відповідні дії Китаю.
Переговори між Трампом і Сі вважаються ключовими для можливого послаблення або відтермінування тарифів, так само як переговори з лідерами Мексики та Канади, що відбулися в понеділок.
Прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт повідомила журналістам, що дзвінок між Трампом і Сі ще потрібно узгодити.
"Президент Сі вийшов на зв’язок із президентом Трампом, щоб обговорити це питання, можливо, для початку переговорів. Подивимося, як пройде ця розмова", — сказала Левітт в ефірі Fox Business Network у вівторок.
Стримана реакція Пекіна на запровадження США 10% мита на весь китайський імпорт свідчить про намір китайської влади залучити Трампа до переговорів, щоб уникнути повномасштабної торговельної війни між двома найбільшими економіками світу.
Речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пэн'юй заявив, що Пекін сподівається на співпрацю з Вашингтоном для забезпечення стабільних, здорових і сталих відносин між країнами.
Нагадаємо:
Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.
Китай планує оскаржити нові мита Трампа у Світовій організації торгівлі (СОТ), а також відповісти невизначеними контрзаходами.
У вівторок Китай ввів мита на деякі американські товари у відповідь на нові митні збори США, що загострило торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.
У вівторок Китай оголосив широкий спектр заходів, спрямованих проти американських компаній, зокрема Google, виробників сільськогосподарської техніки та власника бренду Calvin Klein.