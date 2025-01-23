Генсек НАТО підтримує позицію Трампа щодо посилення санкцій проти Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримує позицію президента США Дональда Трампа щодо посилення санкцій проти Росії, якщо вона не припинить війну проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю CNBC.

"Я був дуже, дуже радий позиції Трампа запровадити додаткові санкції проти Росії. Ми знаємо, що російська економіка в дуже поганому стані, і санкції допоможуть", — сказав він.

Рютте висловив сподівання, що Європа тепер також "посилить" санкції, щоб "задушити російську економіку" та зменшити військову казну Москви.

"Трамп правий, Україна ближча до Європи, але він також правий, що це геополітичний конфлікт, тому я впевнений, що США хочуть, щоб він закінчився хорошою та сильною угодою", – додав генсек НАТО.

Нагадаємо:

Дональд Трамп заявив, що запровадить високі податки, санкції та мита на все, що Росія продає США, якщо лідер РФ Путін не укладе мирну угоду з Україною.

Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що їх не не вразила погроза Трампа запровадити нові санкції проти Росії. Він додав, що Трамп "любив санкції" і часто використовував їх під час свого першого президентського терміну.