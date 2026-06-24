Німеччина передумала будувати фрегати – акції оборонних компаній впали

Акції німецьких оборонних компаній впали після повідомлення про те, що Німеччина відмовиться від планів побудувати шість військових кораблів, що стало б її найбільшим замовленням з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє CNBC.

Берлін планує скасувати багатомільярдний проект зі створення фрегатів F126, в якому компанія Rheinmetall мала стати головним підрядником. Акції Rheinmetall впали на 17%.

"Це відбувається на тлі того, що акції європейських оборонних компаній значно впали з початку року через погіршення настроїв", – говориться у повідомленні.

"Повідомлення про те, що Німеччина відмовиться від планів побудувати шість військових кораблів, підсилило побоювання інвесторів, що уряд не збільшить витрати на оборонні контракти", – говориться у публікації.

Берлін планує скасувати багатомільярдний проект зі створення фрегатів F126, написало видання Financial Times, посилаючись на двох осіб, знайомих з ситуацією.

Це було б найбільше замовлення на будівництво військових кораблів з часів Другої світової війни. Замість цього, Берлін купить вісім менших фрегатів Meko A-200.

Акції німецького виробника Rheinmetall, великого вигодонабувача німецьких урядових контрактів, впали на 17,3%.

Компанія мала стати головним підрядником програми фрегата F126 у угоді вартістю до 12,8 мільярда євро, яка очікує затвердження бюджетним комітетом. Вона б взяла на себе контракт від голландської верфі Damen Naval.

Тим часом акції німецьких компаній Hensoldt і Renk впали на 5,1% і 5,8% відповідно. Шведська компанія Saab знизилася на 3,5%, італійська Leonardo впала на 4,4%, а британський гігант BAE Systems знизився на 1,2%.

"Акції європейських оборонних компаній значно знизилися з початку року, на тлі погіршення настроїв щодо оборонних компаній, оскільки інвестори оцінюють перспективу закінчення війн в Україні та на Близькому Сході і ставлять під сумнів, наскільки реалізуються зобов'язання урядів щодо військових витрат", – говориться у повідомленні.

Акції Rheinmetall впали приблизно на 30% з січневих максимумів.

"Перегляд програми F126 став би ударом як для Rheinmetall, так і для оборонних амбіцій Німеччини, оскільки країна пообіцяла досягти "найсильнішої звичайної армії в Європі" до 2039 року", – пише видання.

Вона також планує придбати 40% акцій виробника танків KNDS, який незабаром вийде на IPO разом із Францією.

Рік тому союзники по НАТО погодилися збільшити витрати на оборону з 2% до 5% від ВВП до 2025 року після багаторічного тиску з боку Вашингтона.

Попри нещодавнє падіння, акції європейських оборонних компаній зазнали значного зростання в останні роки, з швидко зростаючими чергами замовлень, і їхня вартість злетіла вгору.

Нагадаємо:

Німецька оборонна компанія Rheinmetall заявила, що війна в Ірані підтверджує її плани щодо якнайшвидшого розширення виробництва ракет, щоб задовольнити швидко зростаючий попит.