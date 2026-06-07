НАТО "ледь-ледь" перемогло українську команду у симуляції кібервійни

Українські бійці на військових навчаннях Hedgehog у травні 2025 року.

Під час симуляції ведення гібридної війни з дезінформації противника між українською командою, яка вела "кібернаступ" та НАТО, яке оборонялась, остання перемогла з мінімальним відривом.

Про це повідомляє Financial Times.

НАТО включило сценарій до симуляції, що перевіряла готовність країн-членів Альянсу до протидії кампаніям дезінформації, з якими щодня стикається Україна

За сценарієм – вигадана країна Перанца опинилася в темряві внаслідок кібератаки на її енергетичну мережу з боку авторитарного сусіда, який вже давно претендує на її територію. Її атакувала ворожої держави під назвою Карті.

Кібервійна була змодельована в Бидгощі, Польща, де розташована єдина установа НАТО, укомплектована та керована спільно представниками альянсу та України.

Українським представникам була відведена роль країни-нападника Карті.

Триденне моделювання складалося з онлайн-кампаній, спрямованих на посівання розбрату та дезорієнтацію місцевого населення в умовах серйозної кризи.

Окрім відключення електроенергії, учасники також перевірили два інших сценарії: як влада спілкуватиметься у разі великої повені та якщо хакери захоплять банківську систему.

Українська команда заполонила соціальні мережі повідомленнями, згенерованими штучним інтелектом, в яких кожну кризу звинувачували в некомпетентності та корупції уряду, одночасно пропонуючи надіслати допомогу постраждалим мешканцям.

"Перанца не може допомогти, а Карті — може", – йшлося в одному з повідомлень, опублікованому на веб-сайті вигаданого уряду. Команда "Перанца" відповіла закликами до національної єдності та попередженнями про мародерство та інші форми безладу.

За оцінками журі, до складу якого входили науковці та фахівці з дезінформації, команда "Карті" лише з невеликим відривом програла у двох сценаріях.

За словами директорки Центру цифровізації Бундесверу, під час симуляційних навчань українці були більш креативними, продемонстрували кращі навички роботи з штучним інтелектом і загалом діяли швидше.

Але команда "Карті" зрештою програла, оскільки не змогла дотриматися послідовної лінії, заснованої на невеликій кількості основних повідомлень, зазначила вона.

Один із українських учасників заперечив цей висновок: "У реальному житті основні повідомлення змінюються щодня: просто подивіться, що робить Росія".

Нагадаємо:

The Wall Street Journal написало статтю про те, як на військових навчаннях в Естонії навесні 2025 року група українських військових завдяки дронам "розгромила" війська НАТО.