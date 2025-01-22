Трамп пригрозив РФ санкціями та митами за відмову від миру з Україною

Дональд Трамп заявив, що запровадить високі податки, санкції та мита на все, що Росія продає США, якщо лідер РФ Путін не укладе мирну угоду з Україною.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social 22 січня.

Він зазначив, що хоче "зробити Росії, чия економіка зазнає краху, велику послугу".

"Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо угоду, і невдовзі, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як встановити високі податки, мита та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та різним іншим країнам-учасницям", – написав він.

За його словами, настав час "укласти угоду" і треба закінчити війну.

Водночас Трамп заявив, що "не хоче нашкодити Росії" і "любить російський народ і завжди мав добрі стосунки з Володимиром Путіним".

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість введення додаткових санкцій проти Росії, оскільки її війна проти України наближається до своєї третьої річниці.