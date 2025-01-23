Кремль не вразила погроза Трампа запровадити масштабні санкції проти РФ – Politico

Кремль не вразила погроза президента Сполучених Штатів Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Росії, якщо вона не погодиться укласти мирну угоду з Україною.

Про це пише видання Politico.

"Ми не бачимо тут якихось особливих нових елементів", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю російським ЗМІ в четвер. Пєсков додав, що Трамп "любив санкції" і часто використовував їх під час свого першого президентського терміну.

"Росія готова до рівноправного і уважного діалогу зі Сполученими Штатами, який був під час першого терміну Трампа", - сказав Пєсков. "Ми чекаємо сигналів, які поки що не надійшли".

У середу Трамп пригрозив запровадити нові санкції і тарифи проти Росії, якщо президент Володимир Путін не укладе угоду про припинення війни в Україні.

Росія веде повномасштабне вторгнення в Україну вже майже три роки, в жорстокому конфлікті, який забрав десятки тисяч життів з обох сторін, оскільки сили Києва чинять опір наступу Кремля.

"Домовтеся зараз і зупиніть цю безглузду війну! ДАЛІ БУДЕ ТІЛЬКИ ГІРШЕ. Якщо ми не укладемо "угоду", і найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як ввести високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам", - заявив Трамп на своїй соціальній платформі Truth Social.

"Ми можемо зробити це легким шляхом або важким - і легкий шлях завжди кращий", - додав Трамп.

Нагадаємо:

Дональд Трамп заявив, що запровадить високі податки, санкції та мита на все, що Росія продає США, якщо лідер РФ Путін не укладе мирну угоду з Україною.

Росія завершила 2024 рік із рекордним за останні роки бюджетним дефіцитом, який становив 3,5 трлн рублів.

Лідер Кремля Володимир Путін все більше непокоїться через проблеми у воєнній економіці Росії, саме тоді, коли Дональд Трамп активно закликає до завершення конфлікту в Україні.