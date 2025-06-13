Ford страждає від дефіциту через контроль Пекіна над експортом

Генеральний директор Ford Motor Co Джим Фарлі заявив, що компанія стикається з перебоями у постачанні рідкісноземельних магнітів.

Про це пише Reuters.

Проблеми виникли на тлі нових правил Китаю, який контролює понад 90% світових потужностей з переробки рідкісних земель. У квітні Пекін запровадив обмеження на експорт, що ускладнило доступ до ключових матеріалів для західних виробників техніки, автомобілів і навіть винищувачів.

Автовиробники, особливо ті, що спеціалізуються на електромобілях, належать до найбільших споживачів цих ресурсів. Через це західні країни намагаються диверсифікувати постачання, інвестуючи в розробку покладів у США, Канаді та Австралії.

Нагадаємо:

Китай зняв обмеження на експорт рідкісноземельних металів, про що свідчить початок видачі експортних дозволів до ЄС та США китайським компаніям.

Високопосадовці зі США та Китаю у вівторок продовжили торговельні переговори, сподіваючись досягти прориву в питанні експортного контролю на рідкісноземельні елементи, які загрожують глобальним перебоям у ланцюжках постачань та уповільненню економічного зростання.

У середу представники США та Китаю повідомили, що домовилися про рамкову угоду, яка має повернути торгівельне перемир’я на правильний шлях і скасувати обмеження Китаю на експорт рідкоземельних металів.