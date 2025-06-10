Знову за стіл: США і Китай починають новий раунд торгових переговорів

Високопосадовці зі США та Китаю у вівторок продовжать торговельні переговори в Лондоні, сподіваючись досягти прориву в питанні експортного контролю на рідкісноземельні елементи, які загрожують глобальним перебоям у ланцюжках постачань та уповільненню економічного зростання.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Інвестори сподіваються, що дві наддержави зможуть поліпшити відносини після того, як попередню торговельну угоду, досягнуту минулого місяця в Женеві, затьмарили звинувачення з боку Вашингтона, що Пекін блокує експорт критично важливих товарів.

Переговори проходять у важливий момент для обох економік. За митними даними, китайський експорт до США в травні впав на 34,5% - це найбільше падіння з лютого 2020 року, коли пандемія COVID-19 порушила глобальну торгівлю.

Хоча вплив на інфляцію в США та ринок праці поки що залишається помірним, долар відчуває тиск через дії американської влади.

У понеділок обидві сторони зустрілися в розкішному Ланкастер-хаусі в Лондоні, щоб обговорити розбіжності щодо женевської угоди, а у вівторок вранці переговори мають продовжитися. Очікується, що обидві сторони нададуть оновлену інформацію.

Політика Трампа щодо митних тарифів, яка часто була непослідовною, спричинила нестабільність на глобальних ринках, затори та плутанину в основних портах, а компанії зазнали десятки мільярдів доларів збитків через втрату продажів і зростання витрат.

Другий раунд переговорів відбувається через чотири дні після телефонної розмови Трампа і Сі - першої з моменту інавгурації Трампа 20 січня.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли у вівторок, оскільки ринки відреагували на переговори між США та Китаєм у Лондоні.