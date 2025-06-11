Торгові переговори завершилися: Китай і США погодили рамкову "рідкоземельну відлигу"

Представники США та Китаю повідомили, що домовилися про рамкову угоду, яка має повернути торгівельне перемир’я на правильний шлях і скасувати обмеження Китаю на експорт рідкоземельних металів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Після двох днів напружених переговорів у Лондоні міністр торгівлі США Говард Латнік заявив журналістам, що ця рамкова угода "наповнює конкретикою" попередню домовленість, досягнуту минулого місяця в Женеві. Тоді США та Китай погодилися знизити взаємні торговельні мита, які вже досягали нищівного рівня в сотні відсотків.

Однак домовленість у Женеві зіштовхнулась з проблемою: Китай продовжував обмежувати експорт важливих мінералів. У відповідь адміністрація Трампа ввела власні обмеження на експорт, зокрема заборонивши постачання до Китаю програмного забезпечення для проєктування мікросхем, літаків та інших товарів.

Латнік заявив, що лондонська угода передбачає зняття деяких останніх американських обмежень на експорт, але не повідомив конкретних деталей.

"Ми досягли рамкової угоди для реалізації домовленостей із Женеви та телефонної розмови між двома президентами", – сказав Латнік. – "Тепер ми маємо повернутися до президента Трампа, щоб він її схвалив. Китайська сторона зробить те саме зі Сі Цзіньпіном. Якщо обидва погодяться – ми почнемо реалізацію".

У окремому брифінгу заступник міністра торгівлі Китаю Лі Ченган також підтвердив, що сторони досягли попередньої домовленості, яку тепер мають затвердити лідери обох країн.

Хоча така угода може зберегти женевську домовленість від повного зриву через взаємні обмеження на експорт, вона мало що змінює у ключових розбіжностях — зокрема щодо односторонніх мит Трампа та давньої критики США стосовно китайської моделі державного, експортно-орієнтованого розвитку.

За словами Джоша Ліпскі, старшого директора Центру геоекономіки при Атлантичній раді у Вашингтоні, сторони в Женеві розходилися в тлумаченні умов домовленості, тому тепер їм потрібно чіткіше прописати, хто що має зробити.

"Вони знову повернулися до початку, але це все ж краще, ніж повний нуль", — додав Ліпскі.

До 10 серпня сторони мають домовитися про більш повноцінну угоду, інакше тарифи знову зростуть: з боку США — з приблизно 30% до 145%, з боку Китаю — з 10% до 125%.

Нагадаємо:

Високопосадовці зі США та Китаю у вівторок продовжили торговельні переговори, сподіваючись досягти прориву в питанні експортного контролю на рідкісноземельні елементи, які загрожують глобальним перебоям у ланцюжках постачань та уповільненню економічного зростання.