Ford готує нові авто для Європи на тлі тиску китайських конкурентів

Ford до 2029 року запустить у Європі сім нових моделей, повідомила компанія в понеділок. Так вона прагне наростити слабкі продажі легкових авто, протистояти жорсткій конкуренції з боку китайських суперників і зберегти перевагу на європейському ринку комерційних автомобілів.

"Наш план — справді збільшити нашу частку ринку... на ринку, який майже розпадається за кількістю конкурентів", — сказав Reuters європейський президент Ford Джим Баумбік. "Нам потрібно виділятися з натовпу".

П'ять із нових моделей Ford будуть легковими авто, зокрема малий електромобіль і малий електричний SUV, які вироблятимуть на заводі Renault на півночі Франції з використанням технологій французького автовиробника, а також три SUV, що вийдуть у гібридних і повністю електричних версіях.

Другий за розміром автовиробник США також розкритикував курс Європи на електромобілі, заявивши, що "цілі щодо CO2 мають відображати реальний споживчий попит", а законодавство повинно підтримувати plug-in гібриди та електромобілі зі збільшеним запасом ходу, а не лише повністю електричні авто.