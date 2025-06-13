Ford страдает от дефицита из-за контроля Пекина над экспортом

Генеральный директор Ford Motor Co Джим Фарли заявил, что компания сталкивается с перебоями в поставках редкоземельных магнитов.

Об этом пишет Reuters.

Проблемы возникли на фоне новых правил Китая, который контролирует более 90% мировых мощностей по переработке редких земель. В апреле Пекин ввел ограничения на экспорт, что затруднило доступ к ключевым материалам для западных производителей техники, автомобилей и даже истребителей.

Автопроизводители, особенно те, что специализируются на электромобилях, относятся к крупнейшим потребителям этих ресурсов. Поэтому западные страны пытаются диверсифицировать поставки, инвестируя в разработку залежей в США, Канаде и Австралии.

Напомним:

Китай снял ограничения на экспорт редкоземельных металлов, о чем свидетельствует начало выдачи экспортных разрешений в ЕС и США китайским компаниям.

Чиновники из США и Китая во вторник продолжили торговые переговоры, надеясь достичь прорыва в вопросе экспортного контроля на редкоземельные элементы, которые угрожают глобальным перебоям в цепочках поставок и замедлению экономического роста.

В средупредставители США и Китая сообщили, что договорились о рамочном соглашении, которое должно вернуть торговое перемирие на правильный путь и отменить ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов.