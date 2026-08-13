Американський Ford повертає з Китаю додому виробництво позашляховиків Lincoln

Компанія Ford Motor Co. припинить імпорт єдиної моделі, яку вона постачає до США з Китаю, перенісши виробництво позашляховиків Lincoln на свій домашній ринок.

Про це пише Bloomberg.

"Автовиробник зі штату Мічиган заявив, що розширить виробництво Lincoln у США, починаючи з 2030 року. Він імпортує SUV Lincoln Nautilus з Китаю з 2024 року", – говориться у повідомленні.

Коли Ford оголосив плани приблизно три роки тому імпортувати Nautilus з Ханчжоу, де він виготовляється у рамках спільного підприємства з китайською компанією Changan Automobile, виробник автомобілів послався на брак доступних потужностей у Північній Америці.

Завод в Онтаріо, який раніше складав цей позашляховик, був перепрофільований для виготовлення інших моделей.

"Минулого року Ford продав у США майже 34 тисяч позашляховиків Nautilus, що робить його скромним продавцем. Для порівняння: автомобільна компанія доставила майже 829 тисяч пікапів серії F, а також майже 223 тисяч Explorer і більше 146 тисяч Bronco у 2025 році", – говориться у публікації.

Президент Дональд Трамп тисне на автовиробників, щоб вони перенесли більше виробництва до США, запроваджуючи вищі тарифи на імпортовані автомобілі та деталі, нагадує агентство.

Нагадаємо:

Ford до 2029 року запустить у Європі сім нових моделей – так компанія прагне наростити слабкі продажі легкових авто, протистояти жорсткій конкуренції з боку китайських суперників і зберегти перевагу на європейському ринку комерційних автомобілів.