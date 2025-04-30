Экономика США упала впервые с 2022 года

В США валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале 2025 года снизился на 0,3%, впервые с 2022 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет американского Бюро экономического анализа.

Снижение ВВП произошло главным образом из-за увеличения импорта перед введением пошлин.

Согласно отчету, чистый экспорт уменьшился почти на 5 процентных пунктов от ВВП, что является рекордным показателем.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП, выросли на 1,8%, что является худшим показателем с середины 2023 года. В то же время, лучшим, чем прогнозировали экономисты.

А вот расходы бизнеса на закупки оборудования выросли самыми быстрыми темпами с 2020 года.

Последний раз квартальный спад ВВП в США фиксировали в 2022 году.

Напомним:

Экономисты из 50 стран мира прогнозируют, что в этом году глобальной экономике грозит рецессия из-за торговых войн президента США Дональда Трампа.