Світовій економіці загрожує рецесія: як на це повпливав Трамп

Економісти з 50 країн світу прогнозують, що цього року глобальній економіці загрожує рецесія через торгові війни президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters, яке провело опитування низки економістів.

Ще три місяці тому та ж група економістів очікувала стійкого зростання світової економіки.

Однак прагнення Трампа змінити світову торгівлю шляхом запровадження мит на всі імпортовані до США товари спричинило шок на фінансових ринках, стерши трильйони доларів вартості на фондових біржах і підірвавши довіру інвесторів до американських активів, включно з доларом, як до надійного притулку.

Хоча Трамп і призупинив дію найважчих мит для майже всіх торговельних партнерів на кілька місяців, 10% загального мита все ще діє, а також залишається 145% тариф на імпорт з Китаю — найбільшого торговельного партнера США.

З огляду на підвищену невизначеність і рекордно високі мита на товари, багато світових компаній або переглянули свої прогнози доходів у бік зниження, або взагалі їх відкликали.

Виявляючи незвичну одностайність, жоден із понад 300 економістів, опитаних з 1 по 28 квітня, не сказав, що мита позитивно вплинули на ділові настрої: 92% вважають вплив негативним, і лише 8% назвали його нейтральним (переважно представники Індії та інших ринків, що розвиваються).

На запитання щодо ризику глобальної рецесії цього року 60% (101 із 167) відповіли, що він високий або дуже високий. Шістдесят шість економістів вважають ризик низьким, з них четверо — дуже низьким.

"Зараз дуже складно бути оптимістом щодо зростання", — зазначив Тімоті Граф, керівник відділу макростратегії для Європи, Близького Сходу й Африки в State Street.

"Навіть якщо скасувати мита вже сьогодні, вони вже завдали чимало шкоди лише через те, що США перестали сприйматися як надійний учасник двосторонніх і багатосторонніх угод — від торгівлі до спільної оборони".

Прогрес, якого центральні банки досягли за останні роки в приборканні найгіршого за десятиліття сплеску інфляції шляхом швидкого підвищення відсоткових ставок, також, імовірно, буде зупинено через мита, які, як погоджуються економісти, є інфляційними.

"Відмова від найбільшого торговельного партнера призведе до всіляких диких і зовсім не приємних речей із цінами, що негативно вплине на реальні доходи й зрештою на попит", — додав Граф із State Street.

"Йдеться про ситуацію, коли ризик переходу в стан стагфляції завжди був досить низьким, але тепер став вищим".

Стагфляція зазвичай визначається як тривалий період відсутності або низьких темпів зростання, високої інфляції й зростання безробіття.

Нагадаємо:

На початку квітня 2025 року Goldman Sachs підвищив оцінку ризику рецесії в США до 45%.

Німеччина може опинитися в стані рецесії цього року через наслідки запроваджених США мит.