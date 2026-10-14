Дефіцит дизелю продовжиться і наступного року – звіт МЕА

Дефіцит дизелю може залишитися в 2027 році

Нестача дизельного пального на світових ринках може зберігатися аж до 2027 року, оскільки значне позасезонне скорочення запасів поєдналося з обмеженим виробництвом напередодні пікового зимового попиту.

Про це пише Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у своєму щомісячному звіті, передає Reuters.

Маржа переробки дизелю – надбавка до ціни сирої нафти – у вересні злетіла до рекордного рівня майже 95 доларів за барель, через скорочення переробних потужностей через атаки, пов'язані з війною на Близькому Сході.

"Ринки дизелю залишалися під значним тиском, оскільки тривалі перебої з постачанням змусили до сезону скорочувати запаси напередодні осіннього технічного обслуговування нафтопереробних заводів та пікового зимового попиту", – йдеться у звіті МЕА.

Агентство очікує відновлення роботи світових нафтопереробних заводів до кінця 2026 року, що дозволить почати поповнювати запаси, але цього буде недостатньо, щоб компенсувати дефіцит, накопичений за рік.

Через це країни-члени МЕА погодилися вивільнити 100 млн барелів нафти та дизелю зі своїх стратегічних резервів, щоб стабілізувати ціни.

За даними агентства, у вересні обсяг втрат експорту дизельного пального з Близького Сходу та Росії становив загалом 1,3 млн барелів на добу.

За прогнозами МЕА, загальний світовий попит на нафту у 2026 році скоротиться на 2,6 млн барелів на добу, 25% якого припадатиме на дизельне пальне.

Водночас організація прогнозує, що у 2026 році світові вантажі нафти скоротяться на 5,8 млн барелів на добу, а потім ситуація зміниться на протилежну – у 2027 році вони зростуть на 7,7 млн барелів на добу, що знову призведе до надлишку на світовому ринку нафти.

Нагадаємо:

9 жовтня Трамп заявив про "надзвичайно успішну розмову" і домовленість із очільником Кремля Владіміром Путіним щодо скасування санкцій з російського дизельного пального.

За його словами, Росія зобов'язалася негайно поставити 300 тис. тонн дизельного пального на американський та світовий ринок, у листопаді – ще 500 тис. тонн та 1 млн тонн у грудні.

Пізніше стало відомо, що Росія зможе відновити експорт дизелю до рівнів, що перевищують ті, які визначив президент США Дональд Трамп – експорт може вийти на показники у 3-3,5 млн тонн до кінця 2026 року.