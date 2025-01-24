Ціни на нафту завершать тиждень зниженням через енергетичну політику Трампа

Ціни на нафту мало змінилися в п'ятницю, але продовжили тижневе падіння після того, як президент США Дональд Трамп оприлюднив масштабний план зі збільшення видобутку в США і зажадав від ОПЕК знизити ціни на нафту.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 6 центів до $78,35 за барель о 07:45 за Гринвічем, в той час, як американська нафта WTI (West Texas Intermediate) виросла на 4 центи до $74,66.

За тиждень Brent знизилася на 3,07%, а WTI - на 4,17%.

Під час свого виступу в четвер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, Трамп заявив, що вимагатиме від Організації країн-експортерів нафти та її фактичного лідера, Саудівської Аравії, знизити вартість барелів нафти.

Він також сказав, що попросить Ер-Ріяд збільшити інвестиційний пакет США до 1 трильйона доларів, порівняно з 600 мільярдами доларів, про які повідомило державне інформаційне агентство Саудівської Аравії раніше цього дня.

У понеділок Трамп оголосив надзвичайний стан в енергетиці, скасувавши екологічні обмеження на енергетичну інфраструктуру в рамках масштабного плану з максимізації внутрішнього видобутку нафти і газу.

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Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп повторив заклик до Європейського Союзу купувати більше американської нафти і газу, якщо ЄС хоче уникнути нових тарифів.