Цены на нефть завершат неделю снижением из-за энергетической политики Трампа

Цены на нефть мало изменились в пятницу, но продолжили недельное падение после того, как президент США Дональд Трамп обнародовал масштабный план по увеличению добычи в США и потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 6 центов до $78,35 за баррель в 07:45 по Гринвичу, в то время, как американская нефть WTI (West Texas Intermediate) выросла на 4 цента до $74,66.

За неделю Brent снизилась на 3,07%, а WTI - на 4,17%.

Во время своего выступления в четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, Трамп заявил, что потребует от Организации стран-экспортеров нефти и ее фактического лидера, Саудовской Аравии, снизить стоимость баррелей нефти.

Он также сказал, что попросит Эр-Рияд увеличить инвестиционный пакет США до 1 триллиона долларов, по сравнению с 600 миллиардами долларов, о которых сообщило государственное информационное агентство Саудовской Аравии ранее в этот день.

В понедельник Трамп объявил чрезвычайное положение в энергетике, отменив экологические ограничения на энергетическую инфраструктуру в рамках масштабного плана по максимизации внутренней добычи нефти и газа.

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Напомним:

Президент США Дональд Трамп повторил призыв к Европейскому Союзу покупать больше американской нефти и газа, если ЕС хочет избежать новых тарифов.