Трамп заявив у Давосі, що вимагатиме зниження процентних ставок і цін на нафту

Президент США Дональд Трамп у своєму зверненні до світових бізнесменів і політичних лідерів зажадав від ОПЕК знизити ціни на нафту і знизити процентні ставки, а також попередив їх, що вони зіткнуться з тарифами, якщо вироблятимуть свою продукцію деінде, крім США.

Про це пише Reuters.

"Я вимагатиму негайного зниження процентних ставок. І так само вони повинні знижуватися в усьому світі", - сказав Трамп у відеозверненні до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія.

"Я також збираюся попросити Саудівську Аравію і ОПЕК знизити вартість нафти", - додав Трамп.

Ці заяви, які Трамп вперше зробив світовим лідерам за чотири дні свого президентства, підкріплюють повідомлення про те, що під час його другого терміну він відмовиться від норм вільного ринку як у США, так і за їх межами.

Попри рішучі коментарі щодо мит, які він хоче запровадити, він не надав конкретики в той час, коли ринки перебувають у напрузі щодо його планів.

Ціни на нафту стали негативними під час виступу Трампа, в той час, як євро впав, а долар США коливався між прибутками і збитками стосовно кошика іноземних валют. Індекс американських акцій S&P 500 піднявся майже до історичного максимуму.

Трамп пообіцяв знизити інфляцію за допомогою поєднання тарифів, дерегуляції та зниження податків, а також боротьби з нелегальною імміграцією та прагнення зробити США центром штучного інтелекту, криптовалют і викопного палива.

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Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп повторив заклик до Європейського Союзу купувати більше американської нафти і газу, якщо ЄС хоче уникнути нових тарифів.