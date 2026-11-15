Ворог атакував енергетику Одещини: частина області без світла

Вночі 15 листопада ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК. 41 тисяча родин залишилась без світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Енергетики почали роботи одразу, щойно це стало безпечно. Розбираємо завали та відновлюємо пошкоджене обладнання. Ремонт потребуватиме часу.

У ДТЕК повідомили, що роблять усе можливе, аби повернути світло у домівки.

Нагадаємо:

У ніч на 15 листопада російські війська атакували безпілотниками Житомирську та Черняхівську громади Житомирської області. Внаслідок ударів пошкоджені енергетична інфраструктура та чотири приватні будинки.