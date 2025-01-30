Ціни на каву підскочили до рекордних максимумів

Світові ціни на каву арабіку в середу досягли рекордного рівня вище $3,60 за фунт, оскільки в Бразилії, яка є найбільшим світовим виробником, залишилося мало зерен для продажу і зберігається занепокоєння щодо майбутнього врожаю.

Про це пише Reuters.

За словами дилерів, 70%-80% поточного врожаю арабіки в Бразилії вже продано, а нові угоди проходять повільно. Бразилія виробляє майже половину світового врожаю арабіки - високоякісного сорту, який зазвичай використовується для смаження та меленої суміші.

Погода в країні останнім часом була більш сприятливою після сильної посухи минулого року. Проте, за даними бразильського агентства з постачання продовольства Conab, майбутній урожай буде на 4,4% меншим за попередній.

Ф'ючерси на каву арабіку на біржі ICE - контракт, який використовується в усьому світі для визначення ціни на фізичну каву - раніше досягли рекордного максимуму в $3,6945 за фунт, що збільшило прибуток за рік майже на 15%. Пізніше контракт закрився на 2,5% на рівні $3,6655 за фунт.

Кава робуста, як правило, дешевший сорт, що використовується переважно для приготування розчинної кави, подорожчала на 0,9% до $5,609 за метричну тонну.

Нагадаємо:

Еспресо в Україні знову подорожчало: 2024 року за чашку кави в середньому потрібно було заплатити 31 грн, що на 11% дорожче, ніж роком раніше.

Фючерси на сорт кави арабіка на біржі в Нью-Йорку зросли на 4,9% до 3 434 дол за фунт, встановивши рекорд у даних, що відслідковуються з 1972 року.