Цены на кофе подскочили до рекордных максимумов

Мировые цены на кофе арабику в среду достигли рекордного уровня выше $3,60 за фунт, поскольку в Бразилии, которая является крупнейшим мировым производителем, осталось мало зерен для продажи и сохраняется беспокойство относительно будущего урожая.

Об этом пишет Reuters.

По словам дилеров, 70%-80% текущего урожая арабики в Бразилии уже продано, а новые сделки проходят медленно. Бразилия производит почти половину мирового урожая арабики - высококачественного сорта, который обычно используется для жарки и молотой смеси.

Погода в стране в последнее время была более благоприятной после сильной засухи прошлого года. Тем не менее, по данным бразильского агентства по снабжению продовольствием Conab, будущий урожай будет на 4,4% меньше предыдущего.

Фьючерсы на кофе арабику на бирже ICE - контракт, который используется во всем мире для определения цены на физический кофе - ранее достигли рекордного максимума в $3,6945 за фунт, что увеличило прибыль за год почти на 15%. Позже контракт закрылся на 2,5% на уровне $3,6655 за фунт.

Кофе робуста, как правило, более дешевый сорт, используемый преимущественно для приготовления растворимого кофе, подорожал на 0,9% до $5,609 за метрическую тонну.

Напомним:

Эспрессо в Украине снова подорожало: В 2024 году за чашку кофе в среднем нужно было заплатить 31 грн, что на 11% дороже, чем годом ранее.

Фьючерсы на сорт кофе арабика на бирже в Нью-Йорке выросли на 4,9% до 3 434 долл за фунт, установив рекорд в данных, отслеживаемых с 1972 года.