Споживачі в усьому світі обирають зерна замість розчинної кави

За даними італійського виробника обсмаженої кави Lavazza, у зв'язку зі стрімким зростанням цін любителі кави купують "менше, але краще", що сприяє зростанню попиту на цільні зерна та кавоварки, що мелють зерна безпосередньо перед приготуванням.

Про це повідомляє Financial Times.

Джузеппе Лавацца, голова сімейної компанії, зазначив, що перехід на цільні зерна є "найважливішою тенденцією" у цій галузі… "Люди шукають зерна і, можливо, прагнуть відтворити вдома атмосферу кав'ярні".

За даними Nielsen, обсяг продажів кави в зернах у Великій Британії за рік, що закінчився в травні, зріс на 20,3 %, що значно перевищило загальне зростання ринку кави для домашнього вживання на 2,8 %.

Вартість продажів кави в зернах зросла на 36,8 %, а обсяг продажів кавоварок, що мелють зерна безпосередньо в чашку, — на 33,5 %.

Ця зміна відбулася після чотирьох років турбулентності на ринках кави. Несприятливі погодні умови та низькі врожаї призвели до рекордного зростання цін як на арабіку, так і на робусту у 2025 році, змусивши обсмажувачів неодноразово підвищувати ціни.

За даними Nielsen, ціни на каву для домашнього споживання у Великій Британії за рік до травня зросли ще на 6,3%.

Одночасне подорожчання обох сортів також обмежило можливості обсмажувачів контролювати витрати шляхом заміни дорожчої арабіки на робусту — традиційно дешевший сорт, який використовується у розчинній каві та сумішах для еспресо.

Цей крок продовжує тенденцію, що прискорилася під час пандемії Covid-19, коли закриття кав'ярень та перехід на дистанційну роботу спонукали домогосподарства витрачати більше на кавове обладнання.

Постійне зростання попиту як на каву в зернах, так і на кавоварки свідчить про те, що ця звичка збереглася навіть після повернення споживачів до офісів та кав'ярень.

Нагадаємо:

Світові ціни на каву демонструють стрімке зростання на тлі геополітичної напруженості та кліматичних ризиків.