У вівторок, 17 листопада, ціни на нафту знизились на тлі очікування надлишку пропозиції, зумовлені відновленням експорту з країн Близького Сходу.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 07:20 за Гринвічем ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 82 центи (0,9%) — до 91,62 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 83 центи (1%) — до 84,89 долара.

"Ціни на нафту коригуються в бік зниження, оскільки ринок дедалі більше переконується в тому, що пропозиція нарешті наздогнала попит і, можливо, навіть перевищить його. Ця зміна в балансі попиту та пропозиції є головним чинником, що тисне на ціни сьогодні", — головний аналітик KCM Trade зазначив Тім Вотерер.

У п'ятницю Міжнародне енергетичне агентство заявило, що в четвертому кварталі поточного року на світовому нафтовому ринку знову виникне надлишок пропозиції, оскільки експорт із країн Близького Сходу відновлюється швидше, ніж світовий попит на нафту — попри атаки на морські перевезення.

Іранські атаки на американські бази в Бахрейні та перебої в судноплавстві в Ормузькій протоці тривають, зберігаючи невизначеність навколо одного з найважливіших у світі маршрутів експорту нафти.

Нагадаємо:

У понеділок, 16 листопада, ціни на нафту трохи піднялися після нових інцидентів із танкерами в Ормузькій протоці.