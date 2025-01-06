Еспресо в Україні подорожчало на 11%: в яких регіонах найдорожча кава

Еспресо в Україні знову подорожчало: 2024 року за чашку кави в середньому потрібно було заплатити 31 грн, що на 11% дорожче, ніж роком раніше.

Про це повідомляється в дослідженні Індексу Еспресо від Poster POS, виконаного для сервісу Опендатабот.

Згідно з дослідженням, загалом еспресо в Україні піднявся в ціні в 1,7 раза з початку повномасштабної війни - з 19 грн 2021 року до 33 грн на кінець 2024 року.

Станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні, як і 2023 року, п'ють в Одеській області - 40 грн за чашку. Тільки за рік ціна в регіоні зросла на 20%. Далі йде Львівська область - тут чашка еспресо коштує 39 грн. Третю сходинку посіла Волинська область, де порція еспресо коштує 37 грн.

Найдешевша кава другий рік поспіль фіксується в Хмельницькій і Сумській областях: 28 грн за чашку.

Дослідники зазначили, що найбільше за 2024 рік - на 29% - подорожчало еспресо у Вінницькій області: до 31 грн за чашку. Лише в Харківській області вартість порції еспресо залишилася незмінною - 34 грн.

"Еспресо - основна складова кожного кавового напою, тому його вартість безпосередньо впливає на ціну будь-якого напою в кафе", - розповіли в Опендатабот.

Індекс Еспресо - економічний показник, що використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари і послуги в різних країнах, відображає купівельну спроможність і рівень інфляції, стверджують у компанії Poster POS.

Нагадаємо:

Фючерси на сорт кави арабіка на біржі в Нью-Йорку зросли на 4,9% до 3 434 дол за фунт, встановивши рекорд у даних, що відслідковуються з 1972 року.