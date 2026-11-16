Пшениця дешевшає на тлі очікування розблокування портів у Чорному морі

Ціни на пшеницю на Чиказькій товарній біржі знизилися на тлі оптимізму щодо можливого прогресу в переговорах про припинення війни Росії проти України, що могло б розблокувати постачання зерна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільш активно торговані ф'ючерси на пшеницю подешевшали на 1%. Також на 1% знизилася ціна на тверду червону озиму пшеницю.

Минулого тижня в Абу-Дабі представники США, України та Росії обговорювали кризу в Чорному морі, проте суттєвого прогресу досягти не вдалося. Очікується, що це питання також порушуватиметься під час зустрічей лідерів США, Росії та Китаю, запланованих на цей тиждень.

Агентство зазначає, що блокада Росії судноплавства в Чорному морі стримує експорт пшениці з цього ключового регіону-виробника, що створює загрозу для постачання продовольства в країни Азії та Африки.

"Ймовірно, певні сподівання на результати тристоронньої зустрічі" чинять тиск на ціни на пшеницю. Якщо вдасться відкрити коридор, відновити торгівлю та активізувати рух суден у Чорному морі, це створить умови для зниження цін на американську пшеницю" – зазначив директор із продажу сировинних товарів у компанії Futures International LLC Джо Девіс, маючи на увазі переговори, що відбулися минулого тижня.

Нагадаємо:

Блокада портів Росією спричинить втрату 4,6 млрд дол. експортних надходжень агросектору в липні-грудні 2026 року, а ще 0,6 млрд дол. Україна втратить від зупинки експорту руди.