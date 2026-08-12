Землетрус зупинив експорт одного з найбільших постачальників кави у світі

Експорт кави з Колумбії переважно призупинився після того, як землетрус порушив роботу головного порту країни та заблокував ключові автомагістралі.

Про це пише Bloomberg.

Буенавентура, головний порт експорту кави з Колумбії, фактично став недоступним через блокування доріг, зокрема завали тунелів вздовж автомагістралі Калі-Буенавентура – ключового маршруту до тихоокеанського узбережжя країни.

Виробництво кави в Колумбії становило 13,4 мільйона мішків по 60 кілограмів у 2025 році. Країна спеціалізується на преміальній арабіці та є третім за обсягами експортером кави у світі, поступаючись Бразилії та В'єтнаму.

"Операції з кавою наразі призупинені. Можливі окремі операції, але на даний момент операції з експорту кави зупинилися", – сказав Густаво Гомес, голова Asoexport.

На даний момент немає жодних офіційних даних про те, коли дорогу розблокують.

Інші порти в Картахені та Санта-Марті на карибському узбережжі Колумбії не повідомляли про серйозні перебої, але перенаправлення кави на північ ускладнилося гострою нестачею вантажівок.

Транспортні компанії та переробні потужності також були сконцентровані в районах вирощування кави – він і постраждав від землетрусу найбільше.

Про серйозні структурні пошкодження кавових млинів інформації немає, але на роботу впливають перебої з енергопостачанням, проблеми зі зв'язком та вплив землетрусу на працівників, зокрема людей, які втратили свої домівки.

Навіть після відновлення роботи доріг та переробних об'єктів, експорт може зіткнутися з подальшими затримками, оскільки накопичена кава почне активно перевозитися, що потенційно може створити затори в портах.

Нагадаємо:

В результаті землетрусу на заході Колумбії загинуло щонайменше 111 людей, у кількох містах обвалились будівлі.