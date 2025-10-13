У Росії обвалилися акції найбільших будівельних компаній

Акції російських будівельних компаній різко подешевшали на Московській біржі з початку осені 2025 року.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське видання "Комерсант".

Станом на 10 жовтня їх індекс скоротився на 26,1% порівняно з першими числами вересня, до 4952,53 пункту.

При цьому загальний індекс Мосбіржі за той же період знизився на 10,3%, до 2588,56 пункту.

Найбільше подешевшали цінні папери групи компаній ПІК — на 30%, до 467 руб. за акцію. Папери "Самолета" з вересня втратили 21% вартості, опустившись до 952 руб. за штуку, а акції ЛСР подешевшали на 13% і торгуються по 694 руб. за одиницю.

Вартість цінних паперів найбільших забудовників впала слідом за падінням попиту на житло через недоступність іпотеки.

У січні-серпні 2025 року забудовники в Росії змогли продати на первинному ринку 14,4 млн кв. м, що на 17% менше за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося про проблеми в інших галузях російської економіки. Зокрема 4-денний робочий тиждень запровадили "Цемрос", найбільший в Росії виробник цементу, Горьковський автозавод (ГАЗ), "Камаз" і "Автоваз". Вимушені скорочення провели "Алроса", головний в країні видобувач алмазів, і майже всі металургійні заводи.