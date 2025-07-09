Мідь б'є рекорди через заяву Трампа про 50% мита

Ціни на мідь в США різко зросли до рекордного рівня у вівторок після того, як Дональд Трамп заявив, що Вашингтон введе 50% мита на цей промисловий метал в рамках ескалації торгової війни президента.

Про це повідомляє газета Financial Times.

"Сьогодні ми працюємо з міді", — сказав Трамп перед засіданням кабінету міністрів, додавши, що вважає, що мита будуть на рівні 50%.

Ці висловлювання відкрили новий фронт в торгових війнах президента США, після того як Трамп надіслав листи, в яких визначив рівень мит для більш ніж десятка країн, які набудуть чинності 1 серпня.

Трамп пізніше заявив, що зробить торгові оголошення щодо ще принаймні семи країн у середу.

Погроза введення вищих мит на мідь викликала бурхливу реакцію на ринку, оскільки метали широко використовуються в електроніці, будівництві та промисловому обладнанні.

Ф'ючерси на мідь на Нью-Йоркській товарній біржі зросли на 13% до $5.69 за фунт, що є рекордним закриттям і найбільшим стрибком з 1969 року, згідно з даними FactSet. Ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів знизилися в азіатській торгівлі, перш ніж частково відновити втрати.

"Ми очікуємо офіційного підтвердження ставки на рівні 50% протягом кількох тижнів, а також її впровадження протягом 30 днів", — зазначили аналітики Citi.

"Ми вважаємо, що це переломний момент для ринку міді в 2025 році, оскільки наближення введення мит закриває можливості для значних поставок міді до США — можливо, на весь 2025 рік", — додали вони.

Ціни в Нью-Йорку піднялися на "непрецедентні" 25% вище ф'ючерсів на Лондонській біржі металів, зазначив Даніель Хайнс, старший стратег товарних ринків ANZ.

Чилі є найбільшим постачальником очищеної міді до США, складаючи близько 70% імпорту в доларовому еквіваленті — після Канади та Перу, згідно з митними даними Trade Data Monitor.

Аналітики JPMorgan зазначили, що "ринок буде здивований" рівнем запропонованого мита, додавши, що у банку прогнозували ставку мита на рівні 25% для імпорту очищеної міді.

Нагадаємо:

Ціни на мідь у Лондоні зросли майже до найвищого рівня за рік, оскільки трейдери намагаються закупити запаси металу після кількох місяців активного перекидання міді в США перед можливим запровадженням мит.