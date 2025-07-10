Трамп объявил о введении 50% пошлины для Бразилии из-за дела Болсонару

Президент США Дональд Трамп сообщил 9 июля о введении 50 % пошлины на товары из Бразилии.

Об этом пишут Bloomberg и New York Times.

Причиной решения Трамп назвал "атаки на свободные выборы" в Бразилии и преследование экс-президента Болсонару.

В письме к президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силвы Трамп сообщил, что новые тарифы вступят в силу 1 августа.

Он назвал обращение Бразилии с Болсонару "международным позором" и заявил, что пошлина необходима для "исправления серьезных несправедливостей нынешнего режима".

Верховный суд Бразилии рассматривает дело против Болсонару за попытку государственного переворота после поражения на выборах 2022 года.

Ожидается, что суд признает его виновным что может привести к тюремному заключению.

Бразильский реал сразу обесценился на 2,9%, а биржевой фонд iShares MSCI Brazil ETF снизился на 2% в послеторговой сессии. Акции Embraer - ведущего бразильского авиастроителя - потеряли до 9% на фоне новости.

Напомним:

Цены на медь в США резко выросли до рекордного уровня во вторник после того, как Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет 50% пошлины на этот промышленный металл в рамках эскалации торговой войны президента.