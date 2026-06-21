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У Бразилії хакер зламав систему оповіщення громадян

Володимир Тунік-Фриз — 21 червня, 18:00
У Бразилії хакер зламав систему оповіщення громадян
У Бразилії хакер зламав систему оповіщення громадян
Getty Images

Уряд Бразилії підозрює, що хакерська атака стала причиною несанкціонованого попередження, розісланого на мобільні телефони в деяких регіонах країни рано в суботу.

Про це повідомляє Reuters.

У своїй заяві Національний секретаріат з питань захисту та цивільної оборони Бразилії повідомив, що система оповіщення громадян країни була відключена приблизно о 1:30 ночі 20 червня за місцевим часом після того, як користувачам у кількох штатах було надіслано повідомлення, що містило слово "мізантропія" — тобто ненависть до людства.

Ця несанкціонована тривога, яка була запущена дистанційно, буде передана до Федеральної поліції для розслідування, а система сповіщень буде відновлена якомога швидше, йдеться у заяві.

хакери Бразилія

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У Бразилії хакер зламав систему оповіщення громадян
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