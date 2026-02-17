Арбітражний суд Москви відмовив Мінпромторгу РФ в позові до АТ "Ньюко" і визнав допустимим оформлення закордонної технології як російської розробки в рамках імпортозаміщення зі збереженням державної підтримки.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на CNews.

Російське міністерство вимагало стягнути з компанії 177,6 млн рублів, до яких входять субсидії, штраф і відсотки за користування бюджетними коштами.

Субсидія в розмірі 60 млн рублів була виділена на розробку нових лінійок цифрових слухових апаратів.

Мінпромторг стверджував, що заявлені науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи фактично не проводилися, оскільки створені слухові апарати базуються на готових технологіях данської компанії Oticon — комплекти, що постачалися, повністю відповідали оригіналу.

Також Мінпромторг посилався на використання іноземних процесорів і формальний характер звітності. На думку міністерства, це означало відсутність реальних розробок, робило бюджетні витрати необґрунтованими і нецільовими.

Суддя Катерина Аксьонова ці аргументи не прийняла. Вона вказала, що саме по собі використання закордонних платформ і компонентів не означає відсутності наукових розробок.

Суд визнав, що велася локалізація і доопрацювання продукції під російські умови, і кваліфікував цю роботу як повноцінні дослідно-конструкторські розробки.

Суд також вважав, що цілі проєкту досягнуті. Виручка від продажу слухових апаратів становила 224,8 млн рублів при плані 216 млн, тобто показник був перевищений на 4%. Звіт про проєкт був прийнятий Мінпромторгом у 2022 році без зауважень, а позов поданий тільки через три роки.

Нагадаємо:

Великий російський девелопер, група компаній "Самолет", звернулася до уряду з проханням про державну підтримку.

У 2026 році кількість компаній, які потребують державної підтримки - таких як група "Самолет" - буде збільшуватися.

Віцепрем'єр-міністр російського уряду Олександр Новак у розмові з сенаторами визнав, що інвестиції в економіку РФ перестали зростати.