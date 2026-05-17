Один з лідерів авторинку України хоче купити приміщення в інноваційному парку UNIT.City

Група компаній Winner, один з лідерів автомобільного ринку України, має намір придбати приміщення в інноваційному парку UNIT.City (Київ).

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Антимонопольний комітет України 14 травня надав дозвіл ТОВ з іноземними інвестиціями "Віннер груп Україна" на набуття контролю над ТОВ "Ре Сітілук" українського підприємця, засновника UNIT.City Василя Хмельницького.

"Йдеться про продаж одного з поверхів корпусу В14 в нашому інноваційному парку. Так в умовах повномасштабної війни ми оптимізуємо заборгованість по чисельних кредитах банків. Радію новим потужним резидентам UNIT.City, але деталі угоди під NDA (угода про нерозголошення - ред.)", – прокоментував ситуацію Хмельницький агентству "Інтерфакс-Україна".

Компанія "Віннер Імпортс Україна", яка працює в Україні понад 30 років, – офіційний імпортер в країні автомобілів Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, MG і Porsche, ексклюзивний представник Bentley.

Група Winner, крім автомобільної дистрибуції та роздрібної торгівлі, веде лізингову діяльність, а також будує та обслуговує комерційну нерухомість.

За даними YouControl, у 2025 році ТОВ "Віннер груп Україна" отримало 87,6 млн грн чистого прибутку (у 2024 – 33,9 млн грн).

Нагадаємо:

Іноваційний парк UNIT.City, створений в Києві на території колишнього мотозаводу, об'єднує стартапи, ІТ-компанії, R&D-центри та освітні простори для розвитку інноваційної екосистеми.