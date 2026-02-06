Російські інвестбанкіри прогнозують чергу з компаній, які проситимуть грошей в уряду РФ

У 2026 році кількість компаній, які потребують державної підтримки - таких як будівельна група "Самолет" - буде збільшуватися.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на заяву директора департаменту торгівлі російського інвестбанку "Синара" Борис Краснов.

За його словами, проблеми з обслуговуванням боргу мають не точковий, а системний характер і в найближчій перспективі будуть посилюватися.

Через тривалу жорстку грошово-кредитну політику в економіці накопичилося "дуже багато перекосів".

Як повідомлялося, напередодні російська будівельна група "Самолет" попросила в уряду пільговий кредит або стабілізаційний інструмент на 50 млрд рублів терміном до трьох років, запропонувавши державі блокуючий пакет акцій. На тлі цих новин акції компанії впали за кілька днів більш ніж на 10%.

У "Синарі" кажуть, що підвищені ризики зберігаються в багатьох галузях — сировинних і відносно стабільних, таких як електроенергетика.

Аналітики прокремлівського Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування (ЦМАКП) раніше попереджали про зростання ймовірності фінансової кризи — погіршення якості активів буде згладжуватися за рахунок держбанків і бюджету.

Все більше компаній можуть вишикуватися в чергу за державними грошима, але можливості бюджету на тлі падіння його доходів залишаються обмеженими.

За розрахунками ЦМАКП, у 2025 році в "зоні фінансової вразливості" перебували компанії, що забезпечують 23,7% сукупного виторгу економіки. У 2026 році цей показник може зрости до 32,5%. Такої частки проблемних компаній не спостерігалося ні під час пандемії 2020 року, ні після санкційного шоку 2022 року.

Нагадаємо:

Великий російський девелопер, група компаній "Самолет", звернулася до уряду з проханням про державну підтримку.

Віцепрем'єр-міністр російського уряду Олександр Новак у розмові з сенаторами визнав, що інвестиції в економіку РФ перестали зростати.