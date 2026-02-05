Один з найбільших забудовників Росії терміново попросив державну підтримку

Великий російський девелопер, група компаній "Самолет", звернулася до уряду з проханням про державну підтримку.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на лист гендиректора "Самолета" Анни Акіньшиної на ім'я прем'єр-міністра Михайла Мішустіна.

Акціонери компанії готові надати державі блокуючий пакет акцій з участю в управлінні і правом зворотного викупу за новою ціною.

У листі компанія просить про надання пільгового кредиту або стабілізаційного інструменту в обсязі 50 млрд рублів терміном до трьох років, щоб уникнути зриву зобов'язань з будівництва.

Крім передачі пакета акцій, акціонери заявили про готовність забезпечити додаткове зовнішнє фінансування в розмірі до 10 млрд рублів.

Видання зазначає, що ГК "Самолет" пов'язували з губернатором Московської області Андрієм Воробйовим. Його брат Максим Воробйов раніше виступав співінвестором і співвласником частини проєктів девелопера.

Компанія була заснована у 2014 році, в рік приходу Воробйова на пост губернатора. З того часу девелопер став одним з найбільших забудовників регіону, чому міг сприяти адміністративний ресурс.

Компанія є найбільшим забудовником Росії за обсягом поточного будівництва: вона зводить близько 4,7 млн кв. м житла і має земельний банк понад 41 млн кв. м.

Фінансове становище "Самолета" погіршилося на тлі різкого зростання ключової ставки Центробанку РФ через початок війни в Україні та згортання програм пільгової іпотеки.

За підсумками минулого року продажі компанії скоротилися на 17%, а в четвертому кварталі падіння сягнуло 45%. Чистий прибуток за підсумками 2024 року знизився вдвічі — до 8,2 млрд рублів.

Нагадаємо:

Віцепрем'єр-міністр російського уряду Олександр Новак у розмові з сенаторами визнав, що інвестиції в економіку РФ перестали зростати.