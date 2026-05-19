Головна ШІ-компанія Європи купила австрійського ШІ-фізика Emmi
Французька компанія Mistral AI, що вважається найбільшим європейським розробником штучного інтелекту, заявила про купівлю віденської компанії Emmi AI.
Про це пише Reuters.
Фінансові подробиці угоди не розголошуються.
Emmi AI у 2025 році залучила 15 млн євро в рамках раунду фінансування. Компанія спеціалізується на ШІ, здатних обробляти складні фізичні явища, такі як повітряні потоки, теплообмін та напруження в матеріалах.
Промисловий штучний інтелект відіграє дедалі більшу роль у реіндустріалізації Європи. У жовтні 2025 року Єврокомісія віднесла промисловість до секторів, для яких штучний інтелект має вирішальне значення у зменшенні залежності блоку від технологій США та Китаю.
У Mistral повідомили, що ця угода зміцнює основну стратегію компанії щодо європейських клієнтів, спрямовану на освоєння завдань у сфері інженерії та виробництва, які залишаються недооціненими в галузі.
Додавання можливостей Emmi дозволить вже наявним промисловим системам компанії точніше моделювати фізичний світ та взаємодіяти з ним.
Mistral навела приклад своєї співпраці з ASML – нідерландським виробником літографічних машин, що потім виробляють чипи.
Зараз літографічні машини компанії, оснащені технологією Mistral, використовують моделі зору для виявлення дефектів, скорочуючи час діагностики з десятків годин до всього восьми хвилин.
Mistral AI заснували у 2023 році Артур Менш, колишній дослідник DeepMind, та колишні дослідники Meta Тімоті Лакруа та Гійом Лампль.
У вересні 2025 року компанія завершила інвестиційні вкладення в розмірі 2 мільярдів євро, після чого її оцінка становила 12 млрд євро.