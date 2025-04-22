Через санкції "Пошта Росії" знову сортує листи вручну

"Пошта Росії" перейшла на ручне сортування листів і почала затримувати доставку кореспонденції на місяць і більше навіть у межах одного регіону.

Про це пише "Парламентская газет".

Це сталося через західні санкції, внаслідок яких частина іноземного обладнання перестала працювати.

"Досі не все логістичне обладнання в сортувальних центрах вдалося замінити на російське. А те, що є, регулярно блокується дистанційно зарубіжними компаніями або ламається, а знайти запчастини все важче й важче", - розповів заступник гендиректора держкомпанії Алан Козонов на нараді в Раді Федерації 21 квітня.

За його словами, в ручному режимі наразі працює, зокрема, найбільший сортувальний центр, розташований у підмосковному Подольську, пише The Moscow Times.

Видання зазначає, що для відновлення повноцінної роботи "Пошті Росії" потрібно замінити західне обладнання, що вийшло з ладу, на російське, але вітчизняних аналогів не вистачає.

Як пише "Парламентская газета", від затримки в доставці листів страждають високопоставлені російські чиновники, парламентарії і сама редакція.

Нагадаємо:

Громадяни Китаю почали активно вивозити з Росії бронежилети, тактичні рюкзаки, військову форму та іншу екіпіровку для вивчення і подальшого виробництва дешевших аналогів. Для цього використовують різні лазівки, зокрема в роботі поштових служб.