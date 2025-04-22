"Почта России" вернулась к ручной сортировке писем из-за санкций: начались задержки

"Почта России" перешла на ручную сортировку писем и начала задерживать доставку корреспонденции на месяц и более даже в пределах одного региона.

Об этом пишет "Парламентская газет".

Это произошло из-за западных санкций, в результате которых часть иностранного оборудования перестала работать.

"До сих пор не все логистическое оборудование в сортировочных центрах удалось заменить на российское. А то, что есть, регулярно блокируется дистанционно зарубежными компаниями или ломается, а найти запчасти все труднее и труднее", - рассказал заместитель гендиректора госкомпании Алан Козонов на совещании в Совете Федерации 21 апреля.

По его словам, в ручном режиме сейчас работает, в частности, крупнейший сортировочный центр, расположенный в подмосковном Подольске, пишет The Moscow Times.

Издание отмечает, что для восстановления полноценной работы "Почте России" нужно заменить вышедшее из строя западное оборудование на российское, но отечественных аналогов не хватает.

Как пишет "Парламентская газета", от задержки в доставке писем страдают высокопоставленные российские чиновники, парламентарии и сама редакция.

Напомним:

Граждане Китая начали активно вывозить из России бронежилеты, тактические рюкзаки, военную форму и другую экипировку для изучения и дальнейшего производства более дешевых аналогов. Для этого используют различные лазейки, в частности в работе почтовых служб.