Громадяни Китаю почали активно вивозити з Росії бронежилети, тактичні рюкзаки, військову форму та іншу екіпіровку для вивчення і подальшого виробництва дешевших аналогів.

Про це пише російське пропагандистське видання "Известия" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Спостерігається збільшення кількості незаконних операцій, пов'язаних із вивезенням товарів військового і подвійного призначення", - зазначив один зі співрозмовників видання.

За його словами, для цього використовують різні лазівки, зокрема в роботі поштових служб.

The Moscow Times зазначає, що у середині квітня правоохоронні органи в Москві затримали громадянина КНР одразу після відправлення поштою двох розвантажувальних жилетів, зокрема моделі "Ратник" із патрульним ранцем 6ш117.

Як з'ясувалося, до цього іноземець переправив до Китаю два загальновійськові бронежилети 6Б45, бойові ранці та іншу військову екіпіровку.

У грудні минулого року в Москві за контрабанду військової екіпіровки також було затримано студента з Китаю. 27-річний іноземець зберігав бронежилети, гільзи від куль, бронеплити та іншу екіпіровку прямо в гуртожитку вишу, в якому навчався. На допитах він стверджував, що легально купив усі предмети на сайтах оголошень.

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