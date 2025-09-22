Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Замість Siemens: Іран почав постачати Росії газові турбіни

Віктор Волокіта — 22 вересня, 13:30
Замість Siemens: Іран почав постачати Росії газові турбіни
The Moscow Times

Іран за десятиліття перебування під санкціями зміг досягти помітних успіхів у низці виробничих секторів, зокрема почав постачати турбіни до Росії.

Про це пише The Moscow Times.

Найвідомішим товаром, який він почав постачати Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, стали безпілотники Shahed.

Тепер електроенергію на російських електростанціях теж вироблятимуть за допомогою іранського обладнання.

Іранська компанія MAPNA поставила до Росії свою першу вдосконалену газову турбіну MGT-70 в рамках укладеної у 2022 році угоди про експорт 40 таких апаратів.

Іранське обладнання має замінити турбіни Siemens, які з початку війни німецька компанія перестала постачати та обслуговувати в Росії.

Нагадаємо:

Іранський ріал наблизився до рекордного мінімуму в суботу 30 серпня після того, як провідні європейські держави вжили каральних заходів проти Ісламської Республіки за невиконання її ядерних зобов'язань.

Іран Росія війна

Росія

Замість Siemens: Іран почав постачати Росії газові турбіни
Росіяни почали масово страхуватися від ударів українських дронів
Дозволяє обходити санкції: "тіньовий" флот Росії сягнув 17% світових танкерів

Останні новини