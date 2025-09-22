Замість Siemens: Іран почав постачати Росії газові турбіни

Іран за десятиліття перебування під санкціями зміг досягти помітних успіхів у низці виробничих секторів, зокрема почав постачати турбіни до Росії.

Про це пише The Moscow Times.

Найвідомішим товаром, який він почав постачати Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, стали безпілотники Shahed.

Тепер електроенергію на російських електростанціях теж вироблятимуть за допомогою іранського обладнання.

Іранська компанія MAPNA поставила до Росії свою першу вдосконалену газову турбіну MGT-70 в рамках укладеної у 2022 році угоди про експорт 40 таких апаратів.

Іранське обладнання має замінити турбіни Siemens, які з початку війни німецька компанія перестала постачати та обслуговувати в Росії.

