Вместо Siemens: Иран начал поставлять России газовые турбины

Иран за десятилетие пребывания под санкциями смог достичь заметных успехов в ряде производственных секторов, в частности начал поставлять турбины в Россию.

Об этом пишет The Moscow Times.

Самым известным товаром, который он начал поставлять России после ее полномасштабного вторжения в Украину, стали беспилотники Shahed.

Теперь электроэнергию на российских электростанциях тоже будут производить с помощью иранского оборудования.

Иранская компания MAPNA поставила в Россию свою первую усовершенствованную газовую турбину MGT-70 в рамках заключенного в 2022 году соглашения об экспорте 40 таких аппаратов.

Иранское оборудование должно заменить турбины Siemens, которые с начала войны немецкая компания перестала поставлять и обслуживать в России.

