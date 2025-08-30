Валюта Ірану падає після того, як країни ЄС вирішили знову ввести санкції

Іранський ріал наблизився до рекордного мінімуму в суботу 30 серпня після того, як провідні європейські держави вжили каральних заходів проти Ісламської Республіки за невиконання її ядерних зобов'язань.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними онлайн-трекерів валют і трейдера з Тегерана, в перший день робочого тижня в Ірані валюта впала до 1 040 000 за долар США на нерегульованому ринку.

Це майже дорівнює історичному мінімуму в 1 050 000, зафіксованому наприкінці березня.

Падіння відбулося після рішення Британії, Франції та Німеччини передати справу Ірану до ООН за порушення ядерної угоди 2015 року, що запустило 30-денний механізм "повернення", який може відновити санкції, раніше скасовані в рамках угоди.

Президент Ірану Масуд Пезешкян заявив, що Тегеран рішуче налаштований запобігти новим санкціям.

США привітали крок Європи, водночас наголосивши, що Вашингтон залишається відкритим до "прямого діалогу з Іраном" для "мирного, тривалого вирішення".

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав звернення "аморальним, невиправданим і незаконним", попередивши, що це "серйозно підірве" відносини Ірану з атомним наглядовим органом ООН.

Повторне ослаблення ріалу слідує за короткочасним підйомом на початку цього року, коли валюта подорожчала приблизно на 20% на тлі оптимізму щодо відновлення ядерних переговорів між Тегераном і Вашингтоном, які розпочалися в квітні.