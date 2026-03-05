Економіка Росії показала падіння вперше з березня 2023 року – росЗМІ

ВВП Росії в січні 2026 року, за оцінкою Мінекономрозвитку РФ, виявився на 2,1% менше, ніж у січні 2025 – це перше падіння в річному вираженні з березня 2023 року.

Про це пише The Moscow Times

Російське міністерство пояснює спад тим, що в цьому січні було на два робочі дні менше, а також сильними холодами: через них будівництво скоротилося на 16%, тоді як минулий січень був аномально теплим і галузь додала 6%.

Водночас аналітики "Твердих цифр" пишуть, що за їхньою оцінкою, випуск знизився в більшості основних галузей. З урахуванням календарного фактора ситуація ближча до стагнації, вважає економіст Єгор Сусін, але економічна активність різко сповільнилася.

Забуксував головний драйвер економіки – споживчий попит. За минулий рік частка споживання російських домогосподарств у ВВП збільшилася з 49,7% до 51,1%, але цього року воно загальмувало через стрибок цін, викликаний підвищенням ПДВ.

Нагадаємо:

Найбільший в Росії виробник труб зупинив роботу цеху через низький попит на продукцію.

Головний російський автовиробник "АвтоВАЗ" заявив, що продажі машин на початку 2026 року стали найгіршими за 20 років.

Російські компанії на тлі гострого дефіциту кадрів в результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україну розглядають залучення робітників з Африки та Індії.