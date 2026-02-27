Російські компанії готові масово наймати робітників з Африки та Індії – росЗМІ

Російські компанії на тлі гострого дефіциту кадрів в результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україну розглядають залучення робітників з Африки та Індії.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське пропагандистське видання "Известия", яке опублікувало результати опитування понад 300 представників великого бізнесу з усіх регіонів Росії.

Кожен восьмий (13%) роботодавець готовий взяти на роботу кандидатів з Африки, в тому числі з ЦАР, Нігерії та Зімбабве, а також з Індії.

Також кожна п'ята компанія (21%) готова працевлаштовувати громадян Китаю, КНДР, Таїланду та Камбоджі. На робочу силу з країн СНД, як і раніше, розраховують 38% компаній.

В цілому на цей час іноземних співробітників залучають 37% підприємств. Понад половину з них — великий бізнес.

Ще 43% роботодавців готові розглядати іноземців на наявні вакансії.

Як пише видання, цікавість до закордонних кадрів, особливо на масові позиції, помітно посилився в останні роки. До повномасштабної війни РФ проти України про наймання іноземців заявляли тільки 5% компаній, а готовність до цього висловлювали 23%.

Видання "Важные истории" повідомило, що іноземних найманців до Росії тепер завозить приватний бізнес, а платити за це змушують фермерів і будівельників.

Зазначається, що російська армія все більше залежить від іноземних найманців, яких часто вербують обманом з бідних країн. Західні розвідки на початку цього року помітили, що втрати збройних сил РФ на фронті стали перевищувати обсяги рекрутингу, і тепер Москві потрібно придумувати нові способи, як згладити ситуацію.

Нагадаємо:

У російських компаній на тлі погіршення ситуації в економіці різко знизилася потреба в працівниках.