Головний російський автовиробник заявив про найгірші часи на ринку за 20 років

Головний російський автовиробник "АвтоВАЗ" заявив, що продажі машин на початку 2026 року стали найгіршими за 20 років.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на заяву директора з продажу та маркетингу "АвтоВАЗу" Дмитра Костроміна.

"Ми робили прогнози, як почнеться 2026 рік. На жаль, він почався ще гірше, ніж ми прогнозували. На мій погляд, це, напевно, найгірші січень-лютий за останні 20 років ведення статистики.

Якщо ще й методику підрахунку ринку трохи підправити та враховувати саме нові автомобілі, які реально продаються і ставляться на реєстрацію, ринок фактично ще гірший", — сказав Костромін.

Російське агентство "Автостат" раніше повідомило про зниження реєстрацій легкових Lada в січні на 28,7% рік до року, до 19,7 тис. штук.

При цьому загальний обсяг авторинку в минулому місяці оцінювався у 80,6 тис. одиниць, що на 9,5% менше в порівнянні з тим же місяцем роком раніше.

Глава "АвтоВАЗу" Максим Соколов в середині лютого говорив, що і в лютому продажі Lada йшли слабо. В результаті компанія знизила план продажів на місяць на 15% (понад 20 тис. машин).

Нагадаємо:

У кінці 2025 року повідомлялося, що найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" на тлі падіння продажів готується вдвічі скоротити виробництво і приблизно на стільки ж урізати зарплати робітникам.